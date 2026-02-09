Haberler

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 112 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonları sonucunda 112 şüpheli adli işleme tabi tutuldu. Yapılan baskınlarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 2-8 Şubat'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 14 gram esrar, payp, 730 litre akaryakıt, gümrük kaçağı 51 cep telefonu, 21 bin 586 paket sigara, 546 elektronik sigara ve likiti, 75 kilogram nargile tütünü, 880 muhtelif hırdavat malzemesi, 1326 tekstil ürünü, 1102 kozmetik ve süs eşyası ile 324 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz

Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı

Pedofili dosyasından saçılan fotoğraflar 2 ülkeyi fena vurdu
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf