Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 117 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında toplamda 117 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucular, cep telefonları, sigara ve çeşitli hırdavat ürünleri yer alıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 19-25 Ocak'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu aparatı, 8 sentetik hap, 200 bin dolar, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 20 bin 627 paket sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 4 bin 396 muhtelif hırdavat malzemesi, 4 bin 609 tekstil ürünü, 1970 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 804 muhtelif malzeme ele geçirildi.
