Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Irak uyruklu Ali Yunus Kerim'in cansız bedeni kar altında bulundu. Ailesiyle son telefon görüşmesinde yoğun kar yağışına yakalandığını bildiren Kerim, 6 saatlik arama çalışması sonucunda bulundu.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim'in cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyrklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü'ye durumu bildirdi. Muhtar Encü'nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim'in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, Irak'tan gelen yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
