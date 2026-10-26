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Şırnak'ta JASAT'ın 19-25 Ekim çalışmasında 44 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin 19-25 Ekim'de yürüttüğü çalışmada çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 32'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 19-25 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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