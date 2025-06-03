Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Şırnak'ta Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele ve Kurban Bayramı için alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler ve geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Ekici, bayramda bakanlığın talimatları doğrultusunda güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alınacağını, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için çok sayıda ekibin sahada olacağını belirtti.

Ekici ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla şehir dışına çıkacak vatandaşların trafik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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