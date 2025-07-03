Şırnak'ta Hz. Nuh'u Anma Merasimi Başlıyor

Şırnak'ta Valilik ve belediye iş birliğiyle Cudi Dağı Sefine bölgesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Hz. Nuh'u Anma Merasimi" yarın başlıyor.

Vali Birol Ekici, Valilikte basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek programın yarın Cizre Hz. Nuh Camisi'nde başlayacağını, cumartesi günü de Cudi Dağı'nda devam edeceğini söyledi.

Vatandaşları bu merasime katılmaya davet ettiklerini ifade eden Ekici, kaymakamlıklar, ilçe ve belde belediyelerince vatandaşların Cudi Dağı'na ulaşımları için ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunulacağını belirtti.

Ekici, şunları kaydetti:

"Kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Cudi'ye çıkmak için hem Şırnak hem de Silopi tarafından yollarımız mükemmel bir şekilde yapılmış durumda. Oto korkuluklar da yapıldı. Burada vatandaşlarımızI misafir etmek için hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılacak."

Programın içeriğine ilişkin de bilgi veren Ekici, şöyle dedi:

"Hz. Nuh Nebi Camisi ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın destekleriyle hazırlanan projemizde son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. İl Özel İdaremiz, camimizin yapımını üstlenmiş bulunmakta. Tamamıyla Şırnaklı hayırseverlerimiz tarafından finanse edilecek ve orada Diyanet İşleri Başkanımızın ve kıymetli misafirlerimizin katılımıyla caminin temelini hep birlikte atacağız. Bu güzel ana vatandaşlarımızı şahitlik etmeye davet ediyorum."