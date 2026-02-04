Haberler

Şırnak'ta şarampole devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Şırnak-Cizre kara yolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç 20 metrelik şarampole devrildi. Sürücü Aziz B. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Aziz B. (19) idaresindeki 27 EA 450 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu Mezbahane mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü Aziz B. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aziz B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
