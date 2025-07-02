Şırnak'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

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Şırnak Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıda asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve trafik tedbirleri gibi çeşitli konular ele alındı.

Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıya, Vali yardımcıları Muhammet Çiftci ve Murat Çiçek, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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