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Şırnak'ta güvenlik güçleri ile vatandaşlar bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Serdar Gükçe - Güncel
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Şırnak'ta güvenlik güçleri ile vatandaşlar bir araya geldi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliği ortaklığında verilen iftar yemeğine 2 bine yakın insan katıldı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri ile vatandaşlar bir araya geldi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliği ortaklığında verilen iftar yemeğine 2 bine yakın insan katıldı.

Beytüşşebap ilçesinde Kadir Gecesinde iftarda buluşan 2 bin'e yakın vatandaş dualar eşliğinde iftarlarını açtı. Kaymakamlık ve belediye ortaklığında verilen yemeğe ilçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderi, polis öğretmen ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Hasan Uğuz, iki yıldır pandemi nedeniyle toplu organizasyon düzenleyemediklerini anımsattı. Zorlu günlerinde geride bırakıldığını belirten Uğuz, "Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber korona virüs salgınını da atlattık atlatacağız. Allah yaptığımız ibadetleri kabul etsin inşallah. Hepiniz davetimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Güncel

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