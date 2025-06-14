Şırnak'ta Gazze Saldırılarına Protesto

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

İslam dünyasının insanlık onurunu hedef alan bu zorbalığa karşı kınamayla yetinmemesi gerektiğini, topluca ayağa kalkmanın elzem olduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırımı durduracak ve ablukayı kıracak somut adımlar atılmalıdır. Bu, sadece Gazze halkına değil, tüm insanlığa karşı sorumluluktur. Tüm dünyanın sessizliğe büründüğü bu utanç verici tabloda, ölümü göze alarak Gazze'ye yola çıkan cesur aktivistleri yürekten tebrik ediyoruz. Onların cesareti, insanlık vicdanının henüz tamamen ölmediğinin bir kanıtıdır."

???????Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.