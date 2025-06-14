Şırnak'ta Gazze Saldırılarına Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar, Filistin bayraklarıyla İsrail karşıtı sloganlar atarken, duruma tepki gösteren Osman Ertaş, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Şırnak Şubesi öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

İslam dünyasının insanlık onurunu hedef alan bu zorbalığa karşı kınamayla yetinmemesi gerektiğini, topluca ayağa kalkmanın elzem olduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırımı durduracak ve ablukayı kıracak somut adımlar atılmalıdır. Bu, sadece Gazze halkına değil, tüm insanlığa karşı sorumluluktur. Tüm dünyanın sessizliğe büründüğü bu utanç verici tabloda, ölümü göze alarak Gazze'ye yola çıkan cesur aktivistleri yürekten tebrik ediyoruz. Onların cesareti, insanlık vicdanının henüz tamamen ölmediğinin bir kanıtıdır."

???????Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Beştepe'de güvenlik zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İsrail-İran çatışması ele alındı

Beştepe'de güvenlik zirvesi! Kritik isimler katıldı
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm durumuna geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Ayrılmak istedi, yönetim onayladı! Galatasaray'ın yıldızı takımdan gidiyor

Galatasaray'dan kesin olarak gidiyor! İşte yeni adresi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.