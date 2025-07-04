Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Orman Yangını

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Orman Yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda öğle saatlerinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerle mücadele ediyor.

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde, Gabar Dağı'nda orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale ediliyor.

Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Petrol kuyularına yakın mesafedeki yangın için ekiplerin karadan ve Diyarbakır'dan gelen jandarmaya ait yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar

ÖTV zammı pompaya yansıdı! Tabeladaki rakam epey keyif kaçıracak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası

İranlı din adamlarından Trump ve Netanyahu hakkında idam fetvası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.