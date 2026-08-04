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Cizre'de Otomobil Devrildi: Federasyon Başkanı Yaralandı

Cizre'de Otomobil Devrildi: Federasyon Başkanı Yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şırnak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Umaç'ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Umaç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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