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Şırnak'ta 26 aranan şahıs yakalandı, 8'i tutuklandı

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Şırnak'ta 10-16 Ağustos tarihleri arasında JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 10-16 Ağustos'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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