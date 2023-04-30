Şırnak'ta Askeri Otobüs Kaza Yaptı: 2 Asker Şehit, 44 Yaralı

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'En büyük temennimiz can kaybımızın artmaması. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun' mesajı yayınladı.

Şırnak- Uludere karayolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "En büyük temennimiz can kaybımızın artmaması. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" mesajı yayınladı.

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkinde askerleri taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs bu sabah saatlerinde şarampole düşerek devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı. Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:

"Şırnak'ta gerçekleşen elim trafik kazasında şehadete yükselen Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. En büyük temennimiz can kaybımızın artmaması. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."