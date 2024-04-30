Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
Şırnak'ın Kayaboyun Köyü mevkisinde bir askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı.
ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ
Askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Kazada, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.