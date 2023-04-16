Şırnak'ta Ak Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan adaylar, oluşturulan konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Atatürk Mahallesi Sanat Sokağındaki seçim bürosunda düzenlenen aday tanıtım programında konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, hem Şırnak hem de Türkiye için 14 Mayıs seçimlerinin bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetlere değinen Erkan, "AK Parti hizmet, yatırım ve kalkınmayı her yönüyle gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Artık Şırnak, Hakkari, Batman yatırımlarla, kalkınmayla, insani yaşam ve gençlerin istikbali ile anılmalıdır." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili adayları Arslan Tatar, Hatice Atan, Bedirhan Şık ve Abdulkerim Gündüz de birer konuşma yaptı.???????