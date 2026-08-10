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Ağaçtan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Ağaçtan Düşen Kişi Ağır Yaralandı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı.

Damlabaşı köyündeki bahçesinde üzüm toplamak için ağaca çıkan Mehmet Selim K. (53), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçla ulaşımın sağlanamadığı bölgeden sedyeyle alınan yaralı, yaklaşık 10 kilometre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Güçlükonak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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