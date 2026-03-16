Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta aranan 55 şüpheliden 17'si tutuklandı, 38'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma, 9-15 Mart tarihleri arasında suç araştırmaları gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan