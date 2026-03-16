Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 55 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 9-15 Mart'ta aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.