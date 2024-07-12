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Şırnak'ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü 36 AK-47 piyade tüfeği bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonun görüntülerini paylaşan Yerlikaya, teröristlerin tüm inlerinin yok edilene kadar mücadeleye devam edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiğini bildirdi.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, Bozdoğan-49 operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya şunları kaydetti; "Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca Şırnak'ın Merkez ilçesi Taştepe kırsalında yapılan operasyon sonucu, naylona sarılmış ve toprağa gömülü 36 AK-47 Piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.

Şırnak'ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü 36 AK-47 piyade tüfeği bulundu

"ALLAH AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Tek bir hedefimiz var, teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Şırnak'ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü 36 AK-47 piyade tüfeği bulundu

Şırnak'ta naylona sarılmış halde toprağa gömülü 36 AK-47 piyade tüfeği bulundu

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon Bozdoğan Piyade Şırnak Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Mahmut Şahin:

yasa çıkararak kalemli teröristleri ne zaman temizleyeceksiniz ben silahlı teröristlerden korkmuyorum kalemliden korkuyorum.

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Di:

Ruslar Ak 47 veriyor bizde Ukrayna silah verelim

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Ata_Mete:

Vermiyormuyuz?

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ahmet :

Ruslar vermiyor, parasıyla her isteyene satıyor. asıl bedava veren amerika, parayı veren de amerika.. karşılığında petrole çöküyor..

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bekir yapici:

hainler belliki bir provakasyona veya ileriye dönük planlar yapiyor, istihbaratimizin bunlara göz actirmamasi güvenlik güclerimizin firsat vermemesi cok önemli.

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Onemli Degil:

Bulundugu Arazi Kime Ait ? Sahis mi, Hazine mi ?

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Mehmet Koch:

Silahlara ağırlaştırılmış müebbet verin

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