Şırnak'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 Afganistan uyruklu göçmen yakalanırken, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu belirlenen 3 organizatör tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beytüşşebap İlçe Jandarma Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.