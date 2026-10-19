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Şırnak'ta 12-18 Ekim'deki operasyonda aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı

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Şırnak'ta 12-18 Ekim'de JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 37'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, 12-18 Ekim'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 37'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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