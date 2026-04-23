Şırnak'ta 100 çocuk hayallerini resmetti, dileklerin yazıldığı 106 balon gökyüzüne bırakıldı

İSTANBUL'da yaşayan ressam Melis Doğan, 'Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı' projesi kapsamında Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı köyündeki ilk ve ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi. Yaklaşık 100 çocukla resim etkinliği düzenlenirken çocukların dileklerini yazdığı 106 balon gökyüzüne bırakıldı.

İstanbul'dan kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin ettiği resim malzemelerini yanında getirerek Gabar Dağı eteklerinde bulunan Yarbaşı köyüne gelen ressam Melis Doğan, okulda eğitim gören öğrencilerle birlikte resim yaptı. Çocuklarla bir araya gelen Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı anlamlı bir etkinlikle kutladıklarını söyledi.

'SADECE GÜLERKEN GÖZLERİNDEN YAŞ GELSİN'

Geçen yıl da bölgede benzer bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Doğan, "Burada bir sanat atölyesi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en iyi gıda firmalarından birinin sponsorluğuyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik kapsamında çocuklara sadece bir sanat atölyesi değil aynı zamanda onların çeşitli hediyeler ve sürprizlerle dolu bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Etkinlik sonunda bugüne özel 106 balon gökyüzüne bırakacağız. Burada çocuklar bu 106 balonun üstüne isterlerse hayallerini, dileklerini, işlerinden ne geliyorsa onları yazmasını isteyeceğiz. Tabii ki de bizim de onlar için bir hayalimiz ve isteğimiz var. Dileğimiz artık dünyadaki savaşların son bulması, çocukların sadece doğduklarında ağladıkları ve bir ömür boyunca sadece gülerken gözlerinden yaş geldiği bir hayat istiyoruz ve temenni ediyoruz. Ben üstüme düşen görevi en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum. Onların hayallerini renklerle buluşturup bir ömür boyunca yaşantılarında da o renklerin kalması için elimden geleni yapacağım" dedi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerden balonların üzerine hayallerini ve dileklerini yazmalarını isteyen Doğan, etkinliğin sonunda öğrencilerin dilek ve temennilerini yazdığı 106 balonu, köy çıkışındaki Cehennem Deresi bölgesinde çocuklarla gökyüzüne bıraktı.

