Şırnak İl Sağlık Müdürü Sili, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Şırnak İl Sağlık Müdürü Murat Sili, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki enfes fotoğrafları inceledi ve oy kullandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürü Murat Sili, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sili, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçen Sili, "Haber"de Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" karelerine oy verdi.

Sili, "Spor"da Agit Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını oyladı.

Murat Sili, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Gerçekten çok güzel kareler yansıtılmış. Bu fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
