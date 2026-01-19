Haberler

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Turğut, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Şırnak Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Şırnak Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turğut, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Turğut, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de Zorla Yerinden Edilen Filistinliler Topraklarına Döndü" karesini seçen Turğut, "Portre"de de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını tercih etti.

Turğut, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu" karelerine oy verdi.

"Spor" kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga Geçer Gibi" fotoğrafını oylayan Turğut, "Günlük Hayat"ta da Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karesini tercih etti.

Turğut, fotoğrafları çeken AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylamada yer alan her karenin kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade eden Turğut, "Gerçekten çok güzel bir fotoğraf çalışması yapılmış. Bu kategorilerin içinde 'Gazze: Açlık' kategorisindeki her kare ayrı bir dram, ayrı bir hikaye. Bu da insanı derinden üzüyor." dedi.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
