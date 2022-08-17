Şırnak haber... Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Şırnak haberleri: Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği baraj gölünde cesedi bulunan gencin cenazesi toprağa verildiOrtabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği baraj gölünde cesedi bulunan gencin cenazesi toprağa verildi Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı. Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan Baykır'ın cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Hastane morgundan ailesi tarafından alınan ve Ortabağ köyüne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi. Güncel AA / Ekrem Payan Ortabağ Uludere Şırnak Güncel Haberler

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