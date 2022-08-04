Şırnak gündem haberleri | Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta "Hak, Hukuk, Adalet" Sloganları ile Karşılandı Gelen Şırnak haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak’a geldi. Kılıçdaroğlu; “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları ile karşılandı. Haber: ŞEYMA PAŞAYİĞİT – Kamera: AZİZ METİN TURAN CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere Katliamında yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak'a geldi. Kılıçdaroğlu; "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere'ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011'de Uludere Katliamında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu'nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu'nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Erdoğan Toprak ile birlikte CHP Şanlıurfa İl Başkanı Cihangir Bilin, CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan karşıladı. Şırnaklılar, Kılıçdaroğlu için "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu", "Şırnak seninle gurur duyuyor" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Kılıçdaroğlu'nun, Uludere katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklama yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, "Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; evlatların geri gelmesi mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım" demişti. ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak Güncel Haberler

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