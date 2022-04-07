BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak çamura büründü, vatandaşlar araçlarını yıkama derdine düştü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, toz bulutları nemli hava ile birleşince ilçe çamura büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler dışında kimsenin çıkamadığı köylerde vatandaşlar, evlerine hapis oldu. İlçeye bağlı Taşarası, Günyüzü, Başaran, Ayvalık, Bolağaç ve Mutluca köylerinde etkili olan toz ilk baharda çiçek açan ağaçları da vurdu. Yağmur bekleyen bölge halkı toprak ve toz içinde kalan araçlarını yıkama derdine düştü. Toz bulutu etkisini sürdürüyor.