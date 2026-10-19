Şırnak Beytüşşebap'ta işitme engelli kişiyi ekipler yaklaşık 4 kilometre uzakta buldu

Şırnak Beytüşşebap'ta işitme engelli kişiyi ekipler yaklaşık 4 kilometre uzakta bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Beytüşşebap'ta kaybolan işitme engelli kişi, AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerince köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki mağarada bulundu. Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan işitme engelli kişi ekipler tarafından bulundu.
Mezra köyünde yaşayan Servet Yaşar'dan (20) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Köyün kırsalında çalışma yapan ekipler, Yaşar'ı köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir mağarada buldu.
İlk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.???
Kaynak: AA