Şırnak Belediye Başkanı Yarka'dan yeni yıl mesajı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yarka, mesajında, 2019 yılında vatandaşların teveccühüyle göreve geldiklerini, her yanı filizlenmeyi, yeniden can bulmayı bekleyen bir şehri inşa etmek için birlikte bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan yeni imar yollarına, eğitim yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere kadar şehrimizin geleceğini şekillendiren ilkleri hep birlikte hayata geçirdiklerini ifade eden Yarka, şunları kaydetti:

"Her bir proje, her bir yatırım, her bir eser.. Şırnak'ın umudunu büyüten, yarınlarını aydınlatan bir adım oldu. Bugün şehrimizin sokaklarında gezerken yükselen binalara, genişleyen yollara, yeşeren parklara, gülen yüzlere baktığımda, içimde tek bir duygu canlanıyor, iyi ki beraber yürüdük, iyi ki birlikte başardık ama unutmayalım Şırnak'ın hikayesi burada bitmedi. Asıl yürüyüşümüz şimdi başlıyor. Yeni yılda çok daha büyük hedeflere, çok daha aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. 2026, sadece takvimde yeni bir yıl değil, Şırnak'ın yükselişinin, yeniden doğuşunun, parlayan yıldız oluşunun yeni bir sayfası olacak."

Yeni yılın birlik ve beraberliği pekiştiren, huzur ve barışı çoğaltan, bereketi ve umudu yürekle işleyen bir yıl olmasını dileyen Yarka, "Her birinizin yuvasına sağlık, mutluluk ve bolluk getirmesini, gönüllerimize ise kardeşliğin sıcaklığını, dayanışmanın gücünü ve birlikte daha aydınlık yarınlar kurma inancını katmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.