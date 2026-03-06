Haberler

Sırbistan, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarını kınadı

Sırbistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen insansız hava aracı saldırılarını kınadı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti.

Sırbistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları kınadı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan, Nahçıvan'da yaşanan ve bölge ile halkın güvenliğini tehdit eden son olayı kabul edilemez bulmaktadır. Saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği belirtilen açıklamada, "Sırbistan, barış, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmesi ilkelerine ve Azerbaycan ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesine olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir." sözleri kullanıldı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

