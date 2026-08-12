Haberler

Tuna Nehri'nde Tarihi Keşif: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Alman Savaş Gemisi Gün Yüzüne Çıktı

Tuna Nehri'nde Tarihi Keşif: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Alman Savaş Gemisi Gün Yüzüne Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo yakınlarında, aşırı sıcaklıklar nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi sonucu, İkinci Dünya Savaşı'nda 1944 yılında batan bir Nazi Almanyası savaş gemisinin kalıntısı yeniden görünür hale geldi. Paslanmasına rağmen bütünlüğünü koruyan gemi, savaş sırasında Sovyet güçlerinden çekilirken batırılmıştı.

Sırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntısı yeniden gün yüzüne çıktı.

Sırbistan medyası, Prahovo'nun üzerine kurulduğu Tuna Nehri'nde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisinin, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldiğini belirtti.

Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

Söz konusu gemi kalıntısının, paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruması dikkati çekti.

Yüksek sıcaklıklara bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde suların çekilmesi sonucu savaş gemisinin dönem dönem görünür hale geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Katil böcek bir can daha aldı! 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü