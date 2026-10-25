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Sırbistan'da SNS adayı Vucic, erken seçimi Öğrenci Listesi'nin kazandığını açıkladı

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Sırbistan'da SNS öncülüğündeki listenin başbakan adayı Aleksandar Vucic, erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı. Vucic, onaylı verilere göre Öğrenci Listesi'nin kazandığını ve parlamentoda daha fazla milletvekili çıkaracağını söyledi.

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden ve Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan" listesinin başbakan adayı olan Aleksandar Vucic, bugün yapılan erken genel seçimi kaybettiklerini açıkladı.

Vucic, başkent Belgrad'daki SNS binasında, yerel saatle 20.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından konuşma yaptı.

Resmi sonuçlara sahip olmadıklarını belirten Vucic, "Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak." dedi.

Vucic, her zaman olduğu gibi bu gece de sorumluluk sahibi biri olarak kürsüye çıktığını ifade ederek, "Çok beklemeyin diye önden çıkıp söylemek istedim. Muhalefet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Mücadeleye devam." değerlendirmesini yaptı.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullandı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00'a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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