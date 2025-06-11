Sırbistan'da Siyah Giyen Kadınlar Derneği'nden Gazze İçin Eylem

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Siyah Giyen Kadınlar Derneği, Belgrad'da düzenledikleri eylemle Gazze'deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulunarak, dayanışma mesajları verdiler.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Siyah Giyen Kadınlar Derneği, başkent Belgrad'da düzenlediği eylemle Gazze'deki soykırıma son verilmesi çağrısında bulundu.

Belgrad'ın merkezindeki Knez Mihailova Caddesi'nde toplanan Siyah Giyen Kadınlar Derneği üyeleri, Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İngilizce, Sırpça, Arapça ve İbranice "Gazze'de soykırıma son verin" yazılı dövizler taşıyan grup, Gazze'deki zulmün sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Grup ayrıca, "İsrail'e silah yardımına son", "Filistinli sivillerle dayanışma" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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