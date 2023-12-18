Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi seçimleri kazandı

Sırbistan'da Pazar günü yapılan genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. Sırbistan'da 17 Aralık Pazar günü yapılan parlamento seçimleri ile yerel seçimleri, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. Kamuoyu araştırma şirketleri Cesid ve Ipsos oyların yüzde 90'ının sayıldığını, buna göre Vucic'in partisinin, bu oyların yüzde 46'sını alarak birinci parti olduğunu duyurdu. Böylece SNS 128 sandalye ile 250 sandalyeli Sırbistan Meclisi'nde (Skupstina) çoğunluğu sağlayabilecek güce ulaştı. Vucic'in partisi SNS dünkü dünkü seçimlerde ayrıca, bir önceki seçimlere oranla oy oranını yüzde 2 artırmış oldu. Vucic seçim öncesi aptığı açıklamada taraftarlarına, "seçimi açık ara ile kazanacağını" söyleyerek, "Ülkemizi, Sırbistan'ı ileriye götürmenin zamanı geldi" ifadesini kullanmıştı.

Liberal Sırbistan Şiddete Karşı (SPN) İttifakı'nın yüzde 24 oy oranı ile mecliste 65 sandalye ile ikinci büyük güç olması bekleniyor. SPN Mayıs ayında düzenlenen iki silahlı saldırının ardından kurulmuştu. Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) ise yüzde 7'lik oy oranı ile 18 milletvekili çıkararak seçimleri üçüncü sırada tamamladı. Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) 2012 yılından beri koalisyonla ülkeyi yönetiyor.

Vucic'in istifasını isteyen hareket

Vucic Cumhurbaşkanlığı görevine 17 ay önce seçilmiş, göreve gelmesi sonrasında Mayıs ayında düzenlenen, 18 kişinin öldüğü iki silahlı saldırı sonrasında ülkede Vucic'in istifasını isteyen bir protesto hareketi doğmuştu. Silahlı sadırıların yanı sıra Kosova ile yaşanan gerginlik nedeniyle de Vucic uzun süredir baskı altında. Sırbistan 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımıyor ve Kosova üzerinde hak iddia ediyor. Batılı ülkeler Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginliğin sona ermesi için bu yılın başında bir plan sundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti müzakereler yürütse de, Vucic bu planı imzalamadı.

Muhalefetten Vucic'in partisine yolsuzluk suçlaması

Sırbistan'da muhalefet, Vucic'in partisi SNS'yi yolsuzlukla suçluyor. Muhalefet liderlerinden Miroslav Aleksic, "Tahminlerimize göre Belgrad'da yaşamadıkları halde 40 bin kişiye kimlik çıkarıldı" iddiasında bulundu. Medyada yer alan haberlere göre Bosna Hersek'te yaşayan Sırplar, otobüslerle Belgrad'a götürülerek seçimlerde oy kullandıdı.

Muhalefet Vucic'i ülkeyi demir yumrukla yönetmek, ayrıca Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Çin arasında sürekli manevra yapmakla suçluyor. Muhalif siyasetçiler, Cumhurbaşkanı'nın rejiminin mafya ile yakın bağlara sahip olduğunu ve yolsuzluk yaptığını savunuyor. Vucic ise kendisini eleştirenlerin "iktidara gelmek isteyen hainler ve hırsızlar" olduğunu öne sürüyor.

Vucic Mayıs ayında SNS'nin genel başkanlık görevini bırakmış olsa da, muhalefet partide Vucic'in söz sahibi olduğunu savunuyor.

Pazar günü ayrıca yarı özerk Voyvodina'daki meclis üyelerinin belirlenmesi ve başkent Belgrad'ın da aralarında bulunduğu 65 belediye için de sandık başına gidildi. Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

AFP,dpa / HT,ET

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