Sırbistan'da 'Birliğin Gücü' Askeri Geçit Töreni Gerçekleştirildi

Sırbistan'da "Birliğin Gücü" ismiyle düzenlenen askeri geçit töreninde ülkenin savunma kapasitesi kamuoyuna tanıtıldı.

Askeri tarafsızlık tutumuyla bilinen Sırbistan'da, başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı önünde düzenlenen geniş kapsamlı askeri geçit törenine 10 binden fazla asker katılırken, ülkenin kara, hava ve deniz alanlarındaki savunma araçları tanıtıldı.

Ulusal basın, askeri geçit töreninde kamuoyuna ilk defa tanıtılan İsrail menşeili PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava aracının dikkat çektiğini belirtti.

Belgrad'da Sırbistan'ın Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları da havalandı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, askeri geçit törenini Sırbistan'ın gururu şeklinde niteleyerek, "Bu, barış ve refah isteyen, topraklarını ve geleceğini korumayı bilen Sırbistan'ın hayatta kalması ve zaferidir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 2025 başında Sırbistan'ın, İsrail savunma şirketlerinden Elbit Systems ile insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sistemleri alımına ilişkin 335 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığı iddia edilmişti.