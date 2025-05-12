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Siraz Balıklarının Zorlu Göçü Başladı

Siraz Balıklarının Zorlu Göçü Başladı
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Elazığ'ın Hazar Gölünde yaşayan siraz balıkları, üreme döneminde Kürk çayına yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek göç etmeye başladı. Bu zorlu yolculuk, martı ve yaban kedilerine karşı verilen mücadeleyle birlikte izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Siraz balıklarının akıntıya karşı göçü başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölünde yaşayan siraz balığının, üreme döneminde göle dökülen Kürk çayına yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek yaptığı zorlu yolculuk başladı.

Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede 'Doğunun gizli denizi' olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölünde bulunan endemik tür balıklardan 'siraz' balığı, Van'daki 'inci kefali' gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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