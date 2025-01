Sinop Valisi Özarslan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özarslan, Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazeteciler Günü'nün anlamlı bir gün olduğunu belirten Özarslan, "Her zaman her yerde söylüyorum, basın mensubu kardeşlerimi bir mesai arkadaşı, bir paydaş olarak görüyorum." dedi.

Sinop'un ekonomik, sosyal, kültürel alanda yükselmesi, gelişmesi ve mutluluğu için gazetecilerin büyük özveri ve gayret gösterdiklerini anlatan Özarslan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın konuşan dili, gören gözü, duyan kulağı ve en önemlisi de hisseden kalbi gibisiniz. Belki de il valisi olarak beni eşimden çok en iyi siz anlıyorsunuz. Dolayısıyla her paylaşım ve her haberinizi her zaman değerlendirmeye alıyorum. Üzerime düşen görevleri yapmaya gayret gösteriyorum. Sinop'un gelişmesine yönelik yapıcı ve geliştirici önerileriniz bizim için çok önemli. Biz de çalışma ekibimizi motive ederek yüksek bir enerji ile yoğun mesai ile görevimizi sürdürüyoruz. Önerilere her zaman açığız. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarımıza başarılar ve katkılarının devamını diliyor, günlerini kutluyorum."