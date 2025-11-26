Haberler

Sinop Üniversitesi'nde Uluslararası Sanat Sempozyumu Başladı

Sinop Üniversitesi'nde Uluslararası Sanat Sempozyumu Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumu, Türkiye dahil 8 farklı ülkeden akademisyenlerin katılımıyla başladı. Sempozyumun teması 'Geçmişten Geleceğe Sanat Yolculuğu'.

"Uluslararası Sanat Sempozyumu" Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 farklı ülkeden akademisyenler katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sanatın insanlık tarihinin hafızası olduğunu söyledi.

Sanatın aynı zamanda evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Bu nedenle sanatın akademik düzeyde tartışılması, üretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını üniversitelerin bir görevi olarak görüyoruz. Burada akademisyenlerimiz üç gün boyunca sanat üzerine verimli tartışmalar, sunumlar yapacak. Ayrıca bu sempozyum, üniversitemizin uluslararası alandaki vizyonuna katkı sunacaktır. Bu sempozyum aynı zamanda Sinop Üniversitesinin sanat alanındaki vizyonunu dünyayla buluşturmasının somut bir örneğidir."

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan ise böyle önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını dile getirerek, katılım sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sanatın çok boyutlu yapısını yansıtan uluslararası karma sergi açıldı, akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

"Geçmişten geleceğe sanat yolculuğu" temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında sunum ve video konferanslar düzenlenecek, sanat atölyeleri oluşturulup resim sergileri açılacak.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Tedesco'nun Türkçe sorulan soruya verdiği cevap tercümanı bile şaşırttı

Basın toplantısında sorulan soruya verdiği yanıta beğeni yağıyor
Tarafını belli etti: Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi

Evrim Akın'la ilgili bir çıkış da Oya Başar'dan geldi
Domenico Tedesco, Ferencvaros maçının ilk 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı

Ferencvaros maçının 11'inde yapacağı sürprizi açıkladı
Galatasaray'da neler oluyor? Maç sonuna damga vuran görüntü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları

Ateşi yaktılar! Galatasaray'ın yıldızlarından derbi paylaşımları
Ünlü oyuncu Cem Uçan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri olay oldu

Erdoğan'la ilgili sözleri sanat camiasında büyük ses getirdi
Kerem'den Galatasaray derbisi hakkında net yorum

Kerem'den Galatasaray derbisi yanıtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.