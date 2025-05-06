Sinop'un Türkeli İlçesinde Baca Yangını Söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde Tümerkan Mahallesi'nde bir apartmanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu apartmanda hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tümerkan Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında apartmanın baca kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel