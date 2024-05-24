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Sinop'un Gerze ilçesinde yağmur duası yapıldı

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Sinop'un Gerze ilçesinde Boyalıca köyünde yağmur duası etkinliği düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, yağmurlu ve bereketli bir yılın yaşanması için dua edildi. Vali Özarslan, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, kuraklık ve afetlerden korunmayı diledi.

Sinop'un Gerze ilçesinin yağmur duası yapıldı.

Boyalıca köyündeki etkinliğe Vali Mustafa Özarslan, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, yağmurlu ve bereketli bir yılın yaşanması için yağmur duası yapıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, birliğin beraberliğin önemine değinerek, "Allah kuraklık göstermesin, Allah afetlerden milletimizi devletimizi korusun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Başta köy muhtarımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Özarslan Mehmet Deniz Boyalıca Gerze Sinop Çevre Yaşam Güncel Haberler

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