Sinop'un Gerze İlçesinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gerze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Samsun Caddesi Işıklar mevkisinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

O.İ. idaresindeki 37 NZ 153 plakalı otomobil, Samsun Caddesi Işıklar mevkisinde U.Ö. yönetimindeki 57 ABD 013 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan M.İ. ve M.T. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
