Sinop'un Gerze İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde çıkan orman yangını, bölgedeki itfaiye ekipleri ve arazözlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sazak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel