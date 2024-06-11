Sinop'un Gerze ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi ve konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü ve kurum amirleri de toplantıya katıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlık yaptı.
Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verilerek, kurum amirleri tarafından konuları ile ilgili bilgilendirildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.