Sinop'un Gerze ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık konferans salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlık yaptı.

Toplantıda köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verilerek, kurum amirleri tarafından konuları ile ilgili bilgilendirildi.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.