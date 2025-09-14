Haberler

Sinop'un Gerze İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Yaykıl köyü Tiryaki Mahallesi'nde çıkan anız yangını, Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yaykıl köyü Tiryaki Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Gerze Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
