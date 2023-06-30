Sinop'un Erfelek ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Aynı zamanda jandarma ekipleri de Erfelek Tatlıca Şelaleleri yolu üzerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.