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Sinop'un Erfelek ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde trafik denetimi gerçekleştirildi

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Aynı zamanda jandarma ekipleri de Erfelek Tatlıca Şelaleleri yolu üzerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde emniyet ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle bayram tatilini geçirmek için ilçeye gelen sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sürücülere ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Bu arada jandarma ekiplerince de Erfelek Tatlıca Şelaleleri yolu üzerinde trafik denetimleri yapıldı.

Kaynak: AA / Erkan Aksu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Erfelek Sinop Güncel Haberler

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