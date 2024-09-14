Sinop Türkeli'de 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' Konferansı Düzenlendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı gerçekleştirildi.

Türkeli Müftülüğünce Türkeli Gençlik Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen konferans, ilahiler okunmasıyla başlandı.

Daha sonra Burdur Mehmet Akif Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin, "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans verdi.

Programa İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ile davetliler katıldı.