Türkeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü R.Ö. ve yanındaki yolcu E.Ö. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 57 HB 240 plakalı otomobil, Hamamlı köyü Madan Göğnü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki E.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan