Sinop'ta dereyi kirleten katı atık tesisine ceza

SİNOP'taki Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'ne, çöp sızıntısı suyunun dereye ulaşıp kirliliğe yol açması nedeniyle, 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde çöp sızıntısı meydana geldiği belirlendi. Suyun, dereye ulaşarak kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında tesise aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. İlgililer hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı