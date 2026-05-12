Sinop'ta dereyi kirleten katı atık tesisine ceza

Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde meydana gelen çöp sızıntısı nedeniyle 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. Çevre Kanunu ihlalinden dolayı ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Sahil Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nde çöp sızıntısı meydana geldiği belirlendi. Suyun, dereye ulaşarak kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında tesise aynı ihlalin tekrarı nedeniyle 2 katı yaptırımla 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı. İlgililer hakkında Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
