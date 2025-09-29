Haberler

Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Sinop-Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 6 aracın karıştığı kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sinop- Samsun karayolu Bostancılı mevkisinde 5 otomobil ile çekici aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 55 AIT 041 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki N.T. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
