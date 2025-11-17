Haberler

Sinop'ta Yunus Dronla Görüntülendi

Sinop'ta Yunus Dronla Görüntülendi
Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde balık avlayan bir yunus, dronla kaydedildi. Güzelkent Limanı açıklarında balıkçı teknelerini takip eden yunus, daha sonra avlanmaya başladı ve gözden kayboldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balık avlayan bir yunus dronla görüntülendi.

İlçenin Güzelkent Limanı açıklarında deniz yüzeyinde görülen yunus bir süre balıkçı teknelerini takip etti.

Daha sonra balık avlamaya başlayan yunus, bu sırada dronla görüntülendi.

Yunus, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
